Во Львове сегодня пройдет Первый Всеукраинский фестиваль уличного танца

Сегодня, 14 марта, во Львове состоится Всеукраинский фестиваль уличного танца «Оpen street dance».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

В чемпионате по брейк-дансу примут участие 32 команды из разных областей Украины.

Фестиваль "Оpen street dance" проходит в рамках кампании «Львов - город уличного танца», и будет популяризировать такие направления уличного танца, как хип-хоп, брейк, крамп.