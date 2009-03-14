Во Львове сегодня пройдет Первый Всеукраинский фестиваль уличного танца
10:46, 14 марта 2009Общество
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В чемпионате примут участие 32 команды
Сегодня, 14 марта, во Львове состоится Всеукраинский фестиваль уличного танца «Оpen street dance».
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
В чемпионате по брейк-дансу примут участие 32 команды из разных областей Украины.
Фестиваль "Оpen street dance" проходит в рамках кампании «Львов - город уличного танца», и будет популяризировать такие направления уличного танца, как хип-хоп, брейк, крамп.
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