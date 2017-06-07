Подозреваемого в покушении на Осмаева и Окуеву арестовали без права залога

По ходатайству прокуратуры города Киева злоумышленнику, который подозревается в покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог. Такое решение Голосеевский райсуд столицы принял в среду, 7 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Судебное заседание состоялось при непосредственном участии подозреваемого, который был доставлен в суд в сопровождении врачей и под усиленной охраной.

Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

Сейчас в уголовном производстве осуществляются необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления. На месте происшествия проведен следственный эксперимент.

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Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе дактилоскопическое исследование с целью идентификации личности подозреваемого. Также с привлечением Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины продолжается проверка обстоятельств получения подозреваемым паспорта гражданина Украины.

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Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего «агентом российских спецслужб». По данным Геращенко, человек был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

3 июня Максимец сообщила, что 58-летнему нападавшему объявлено о подозрении. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.