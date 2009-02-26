Налоговики нашли новый рецепт борьбы с махинациями с НДС

Государственная налоговая администрация Украины намерена активнее бороться с махинациями с НДС через создание реестра электронных накладных, пишет еженедельник «Комментарии». По мнению налоговиков, такой реестр позволит эффективнее отслеживать правильность данных, отображенных в электронных декларациях по НДС, и оперативно реагировать на нарушения.

В ведомстве Сергея БУРЯКА считают, что новшество должно быть оформлено отдельным законом. Ведь только так можно обязать к подаче электронной отчетности все предприятия, которые платят НДС. Если же народные избранники начнут тормозить документ, решение может быть оформлено правительственным постановлением.

Однако эксперты считают, что введение дополнительной отчетности тяжелым грузом ляжет на плечи бизнеса. «Если понадобится передавать накладные в реестр в режиме «он-лайн», предприятию придется расщедриться на расширение штата, что в нынешнее кризисное время неприемлемо», - рассказала «Комментариям» член совета Союза аудиторов Украины Татьяна ЗАЦЕРКОВНАЯ.

Бизнесу также придется потратиться на установку и обслуживание дополнительного программного обеспечения. «Пока еще предприятия обходятся без ключей безопасности и электронной защиты базы данных. Если же завтра по инициативе налоговой им придется подписывать новые соглашения по реестру налоговых накладных, им все это понадобится. И налоговая сразу отправит их в «свой магазинчик» за покупкой», - заявил председатель Союза налоговых консультантов Леонид РУБАНЕНКО.

Приобретение необходимого программного обеспечения в аккредитованных ГНАУ центрах сертификации ключей обойдется предприятиям в более чем 600 грн.

Подобные же аргументы не в интересах налоговиков приводит и председатель комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике Сергей ТЕРЕХИН. По его словам, пока государство не обеспечит установку необходимого программного обеспечения за бюджетные средства, парламент не одобрит законопроект о введении электронного реестра налоговых накладных.

Если же введение реестра электронных накладных не будет проведено законом, то, как утверждают эксперты, подача электронных накладных останется делом сугубо добровольным и ГНАУ не удастся в режиме он-лайн отслеживать движение НДС.

«Наличие реестра не даст нужного эффекта еще и потому, что многие предприятия, чтобы не рассекречивать своих контрагентов, могут предоставлять неверные коды или, чтобы запутать налоговую, еще больше расширять цепочку партнеров, среди которых будут и те, которые отказались представить накладные в реестру», - считает член налоговой комиссии Совета предпринимателей при Кабмине Александр КИРШ.

Однако, отмечают «Комментарии», даже несмотря на отсутствие закона, налоговики уже умеют стимулировать подопечных к освоению новых технологий, привязывая возмещение НДС к наличию поданных в налоговую электронных документов.

Как сообщили «Комментариям» в ГНАУ, в апреле прошлого года, когда впервые была введена бездокументная форма отчетности, электронные декларации подали 133 тыс. предприятий, из которых 129 тыс., - в разрезе контрагентов. В конце года декларации подали уже 204 тыс. предприятий (175 тыс. из них в разрезе контрагентов).