При попытке сбыта наркотиков задержан подполковник СБУ

Сегодня днем сотрудники Службы внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины совместно с работниками прокуратуры Киевской области задержали при попытке сбыта наркотического сырья заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, задержанный имеет звание подполковника.