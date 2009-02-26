При попытке сбыта наркотиков задержан подполковник СБУ
18:20, 26 февраля 2009Общество
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Сегодня днем сотрудники Службы внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины совместно с работниками прокуратуры Киевской области задержали при попытке сбыта наркотического сырья заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
Как отметил собеседник агентства, задержанный имеет звание подполковника.
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