Останки жертв катастрофы Ан-12 проверят на алкоголь и наркотики

Египетские власти проведут анализы ДНК останков жертв крушения грузового самолета Ан-12, разбившегося 20 февраля при попытке взлета в аэропорту Луксора на юге Египта.

Об этом сообщает РИА «Новости»,ссылаясь на местные СМИ.

В результате катастрофы погибли все пятеро членов экипажа, в том числе один россиянин, двое украинцев и двое белорусов.

В Посольстве России в Каире сообщают, что информация о национальной принадлежности погибших пока носит предварительный характер. По словам российского дипломата, тела сильно обгорели, и идентифицировать их очень сложно. Кроме того, в результате пожара сгорели все документы, находившиеся на борту самолета.

Египетская прокуратура продолжает расследование авиакатастрофы Ан-12. В рамках следственных мероприятий допрошены сотрудники безопасности аэропорта, пожарные, прибывшие первыми на место трагедии.

"Согласно показаниям всех допрошенных свидетелей, самолет планово приземлился в 00.30 по местному времени в аэропорту Луксора для дозаправки и оставался в аэропорту примерно четыре часа", - пишет сегодня египетская газета "Аль-Масри аль-Яум" со ссылкой на источники в следственной комиссии. Сразу после взлета самолет рухнул на землю и загорелся.

Как уточняет газета "Аль-Ахрам", самолет упал с высоты трех метров на расстоянии 700 метров от взлетно-посадочной полосы, на пустынном месте сразу за забором аэропорта. В настоящее время следователи при содействии пяти технических специалистов изучают обломки самолета. Ожидается, что расшифровывать данные бортовых самописцев будут египетские специалисты.

Кроме того, комиссия намерена проверить останки тел погибших членов экипажа, чтобы выяснить, не принимали ли они алкоголь или наркотические вещества перед вылетом.

Пока лишь известно, что комиссия исключает версию о неудовлетворительном техническом состоянии самолета. В частности, по информации "Аль-Ахрам", самолет без каких-либо технических проблем за шесть часов преодолел расстояние между угандийским Энтеббе и Луксором. Ранее сообщалось, что Ан-12 имел проблемы с утечкой топлива, однако официально эта информация не озвучивалась.

Самолет принадлежал авиакомпании Aerolift (ЮАР) и направлялся в Украину без груза для прохождения технического обслуживания. Представитель авиакомпании в настоящее время находится в Луксоре для содействия следствию и организации доставки тел погибших на родину.