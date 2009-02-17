Несовершенство закона позволяет получить двойное гражданство

Вр.и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО признает, что несовершенство украинского законодательства позволяет получить двойное гражданство.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Человек может получить израильский, американский, российский паспорт. Законодательство Украины никоим образом не устанавливает ответственности или ограничения этого права гражданина. Вашего, моего, наших детей. Поэтому в данный закон необходимо внести соответствующие изменения. Дайте больше полномочий органам внутренних дел, и тогда не нужно будет играть в эту игру", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Сейчас мы все признали, что в законе о гражданстве есть один серьезный недостаток: в нем очень четко выписана процедура получения гражданства, но совсем отсутствует ответственность гражданина, который хочет получить паспорт любого другого государства. А следовательно, нельзя ограничивать гражданина в его правах, если они не ограничены законом", - отметил он.