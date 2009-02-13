У Луценко встал вопрос о презервативах

Народный депутат, представитель парламентской группы «Народная самооборона» Екатерина ЛУКЬЯНОВА требует немедленной разработки государственной программы по обеспечению украинского рынка доступными по цене и качественными презервативам, чтобы предотвратить рост заболеваемости СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, которые передаются половым путем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

«Презервативы сейчас в украинских аптеках вышли на психологическую границу в 40 и даже 100 гривен. Кто сможет их приобрести в период экономического кризиса?», - спрашивает Е.ЛУКЬЯНОВА. По ее словам, «единственный представитель этой нужной отрасли - фабрика «Перфект» во Львовской области - обеспечивает всего 10% украинского рынка».

«Впереди - весна и лето. Молодежь выйдет на природу... Вскоре получим эпидемию, которая уменьшит население Украины на несколько миллионов», - сказала народный депутат.

«Даже во времена СССР в стране, где «секса не было», дешевые, по 3 копейки презервативы продавались в каждой аптеке. Как случилось, что на 18-м году независимости Украина безоружна перед самой коварной болезнью века? Или речь идет о сознательном геноциде украинской нации?», - сказала представитель «Народной самообороны».

Депутат Е.ЛУКЬЯНОВА предлагает создать специальную парламентскую комиссию для расследования причин, которые привели к искусственному дефициту в Украине латексных средств, и по выводу страны из этой угрожающей ситуации.

На первом этапе народный депутат видит выход в привлечении спонсорских программ к обеспечению граждан страны репродуктивного возраста дешевыми и качественными латексными изделиями. Однако Е.ЛУКЬЯНОВА отметила, что «бесплатные презервативы когда-нибудь закончатся».

Поэтому она считает необходимым создать специальную государственную программу, которая бы регулировала этот вопрос из внутренних резервов страны.

Е.ЛУКЬЯНОВА обращается к Кабинету министров Украины с просьбой оказать содействие в урегулировании нездоровой рыночной ситуации вокруг обеспечения населения презервативами. «Здоровье нации - стратегически важный сектор, и оставлять его без внимания - преступление», - подчеркнула она.

Народный депутат выразила убеждение в том, что ее инициатива найдет широкую поддержку в Украине. «Я очень надеюсь на здравый смысл матерей и родителей, которые желают своим детям здоровья и долголетия», - сказала Е.ЛУКЬЯНОВА.