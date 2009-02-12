Пожар в автобусе Краматорск-Луганск: семь человек погибли

Сегодня в 11.13 в Славянском районе Донецкой области на автотрассе между селами Райгород и Брусино произошел пожар в рейсовом автобусе «ЛАЗ», который следовал из Краматорска в Луганск.

В автобусе находились 30 человек. По оперативным данным, семеро из них погибли, 16 пострадали, судьба еще семерых неизвестна, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

В 11.35 пожар было локализован силами двух спасательных отделений МЧС, а в 11.55 - ликвидирован. Проводится расследование.