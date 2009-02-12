Газовый рынок Украины требует либерализации

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров Украины до 1 апреля 2009 года подготовить меры по либерализации газового рынка Украины.

Об этом говорится в решении СНБО от 10 января “О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое сегодня было введено в действие указом Президента.

Документом поручено к указанной дате проработать с привлечением Аппарата СНБО и внести на рассмотрение СНБОУ проект концепции реформирования рынков топливно-энергетических ресурсов, предусмотрев меры по ускорению проведения рыночных реформ в энергетике и созданию конкурентных рынков газа, угля, реформу энергорынка. В частности дано поручение сделать подготовку к либерализации газового рынка Украины в соответствии с принципами рынка газа ЕС и установить рыночные правила ценообразования на топливно-энергетические ресурсы, а также создать благоприятный инвестиционный климат в энергетическом секторе (введение прозрачного, объективного, предсказуемого и равноправного государственного регулирования цен и тарифов, которое бы, с одной стороны, создавало стимулы для уменьшения расходов, а с другой, - обеспечило необходимое развитие энергетической сферы и ее инвестиционную привлекательность).

Также дано поручение исключить возможность применения экономически необоснованных цен на энергоносители и коммунальные услуги, которые предоставляются с использованием энергоносителей и создать благоприятные условия привлечения эффективных инвесторов для модернизации и развития газотранспортной системы Украины, современных генерирующих мощностей (в том числе ядерной и альтернативной энергетики), собственной добычи углеводородов и энергосберегающих технологий.

Также поручено пересмотреть соответственно основные показатели Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года, проработав при этом вопрос, касающийся обеспечения энергетического баланса Украины с учетом рисков его нарушения в результате закупки избыточного количества природного газа в 2010-2019 годах при отсутствии потребности в нем и разработать и утвердить программы развития угольной, газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслей.

Также Кабмин должен провести правительственные консультации с Европейской комиссией относительно надежного обеспечения Украиной функции транзитной транспортировки природного газа.

Кроме того, Кабмин с привлечением Аппарата СНБОУ с целью принятия безотлагательных мер по обеспечению прозрачности энергетического сектора должен провести до 1 апреля 2009 года анализ деятельности НАК «Нафтогаз Украины» по выполнению компанией уставных функций и задач, достижения цели ее создания (в том числе провести аудит движения объемов природного газа, который хранится в украинских подземных хранилищах газа, с определением владельцев этих объемов).