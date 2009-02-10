Ющенко снял выговор с ровенского губернатора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО досрочно снял с председателя Ровенской областной государственной администрации Виктора МАТЧУКА выговор, объявленный за неудовлетворительное состояние работы с обращениями граждан.

Об этом идет речь в Указе главы государства, опубликованном на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2008 года В.ЮЩЕНКО объявил выговоры ряду глав областных и районных государственных администраций за неудовлетворительное состояние работы с обращениями граждан.

В частности, выговоры были объявлены В.МАТЧУКУ и председателю Луганской областной государственной администрации Александру АНТИПОВУ.