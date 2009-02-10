Ющенко снял выговор с ровенского губернатора
18:52, 10 февраля 2009Общество
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Указ - на сайте Президента
|Виктор Матчук
Об этом идет речь в Указе главы государства, опубликованном на его официальном сайте.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2008 года В.ЮЩЕНКО объявил выговоры ряду глав областных и районных государственных администраций за неудовлетворительное состояние работы с обращениями граждан.
В частности, выговоры были объявлены В.МАТЧУКУ и председателю Луганской областной государственной администрации Александру АНТИПОВУ.
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