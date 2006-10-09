Бельгийцы довольны подготовкой украинских кораблей к операции НАТО

Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Королевства Бельгия генерал Огюст Ван ДАЛЕ удовлетворен процессом подготовки кораблей и наблюдательных групп украинского флота к выполнению задач в рамках антитеррористической операции НАТО на Средиземном море “Активные усилия”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, об этом он сказал сегодня в Севастополе во время встречи с начальником штаба – первым заместителем командующего Военно-Морских сил ВС Украины контр-адмиралом Игорем КАБАНЕНКО.

Во время встречи украинская сторона ознакомила представителей бельгийской военной делегации с современным состоянием развития ВМС ВС Украины.

Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Бельгии также отметил всесторонность подхода командования украинских ВМС к трансформационным процессам флотских структур с учетом европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству как в составе международных миротворческих сил, так и в сфере обмена опытом и обучения военного моряка.

Находясь в Севастополе, представители бельгийской военной делегации посетили флагман украинского флота фрегат “Гетман Сагайдачный”, а также ознакомились с выдающимися местами города-героя.

Сегодня же бельгийские военные завершают свой визит в Украину и возвращаются в Бельгию.