В Киевской области старшеклассники избили 9-летнего мальчика

В Киевской обалсти в школе пгт Иванков, несколько подростков избили четвероклассника. Факт подтвердила и.о. пресс-секретаря Киевского облуправления Нацполиции Виталия Грохольская, пишет ТСН.ua.

"Есть зарегистрированный факт, что избили мальчика. Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза. Устанавливается степень тяжести нанесенных телесных повреждений мальчику 2007 года рождения", - сообщила она.

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По факту избиения было открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 УКУ "хулиганство".

Грохольская заметила, что мать с сыном находятся дома. В лечебное учреждение они не обращались. Пострадавший обвиняет в нападении трех старших юношей 16-ти, 13-ти и 14 лет. Полицейские сейчас проводят опросы и устанавливают, кто присутствовал на месте инцидента.

Как сообщал УНИАН ранее, в Чернигове полиция расследует избиение 15-летней школьницы, которое совершили на улице ее сверстники. Правоохранители проводят расследование в рамках уголовного производства по ст. 296 ч. 2 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц). Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.