Нацбанк определил условия и порядок проведения валютных аукционов

Национальный банк Украины (постановление Правления НБУ №469 от 29 декабря 2008 г.) определил условия и порядок проведения валютных аукционов. Постановление вступит в действие с 9 февраля 2009 г.

Согласно постановлению, в случае принятия решения о проведении аукциона, НБУ сообщает об этом субъектам рынка электронной почтой не позже дня, который предшествует дню его проведения, до 16.30 по киевскому времени.

Субъекты рынка, которые планируют принять участие в аукционе, должны в день получения от Нацбанка сообщения о проведении аукциона до определенного времени перечислить 100% денежного обеспечения в национальной валюте для оплаты иностранной валюты через предоставленный Нацбанком в сообщении счет. Участник рынка определяет в заявке курс, по которому будет проходить участие в аукционе.

В день проведения аукциона участники рынка подают в Нацбанк заявки на участие с помощью программного комплекса "система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке». Заявки, которые поступили позже отмеченного времени, участие в аукционе не принимают.

Курс гривни к иностранной валюте отмечается в заявке с точностью до двух знаков после запятой в пределах определенного условиями проведения аукциона курса.

Субъекты рынка подают в территориальное управление Нацбанка по месту регистрации субъекта рынка к определенному времени документы, которые подтверждают цель покупки инвалюты.

Территориальные управления Нацбанка проверяют данные, и результаты сообщают НБУ.

На основе этих данных регулятор принимает решение о курсе отсечения.

Заявки субъектов рынка удовлетворяются соответственно снижению предложенного в них курса, начиная с наивысшего.

Если среди заявок участников аукциона есть две или несколько заявок с одинаковым курсом, а объем валютной интервенции недостаточный для их удовлетворения, то они удовлетворяются пропорционально объемам заявок этих участников аукциона.

Нацбанк в день проведения аукциона до 16.30 по киевскому времени сообщает субъектам рынка, которые принимали участие в аукционе, курс отсечения путем его опубликования через информационное агентство REUTERS и направления субъектам рынка соответствующего сообщения.

Субъекты рынка, заявки которых удовлетворены, заключают договора с НБУ о покупке (продаже) инвалюты и подтверждают их с помощью программного комплекса "система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины».

Нацбанк размещает результаты аукциона на официальном сайте на следующий день после аукциона.