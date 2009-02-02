«Аншлаг. Икра заморская» - база данных госорганов

Сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области разоблачили двоих злоумышленников, торговавших компакт-дисками с конфиденциальной информацией, которая является собственностью государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ СБУ в Киеве и области, данные об экспортно-импортных операциях субъектов внешнеэкономической деятельности за 2007 и 2008 годы злоумышленники пытались продать за 1 тыс. 500 грн.

Встречу потенциальному покупателю продавцы со столичного книжного рынка назначили в кафе возле станции метро «Петровка». Сотрудники спецслужбы задержали торговцев конфиденциальной информацией «на горячем» – после того, как они получили деньги за диск с базами данных. С целью конспирации задержанные граждане Украины, 23-летний О. и 26-летний А., файлы с конфиденциальной базой данных зашифровали паролем. Для непосвященных граждан диск назывался просто - «Аншлаг. Икра заморская». Чтобы воспользоваться информацией с ограниченным доступом, нужно было ввести код.

Следователями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области возбуждено уголовное дело по статье 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).