Тимошенко: сейчас растаможивается 11 млрд. кубометров газа

На сегодняшний день на таможне проходит растаможка газа, принадлежавшего ранее «РосУкрЭнерго», в пользу НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщила премьер-министр Украины Юлия ТМОШЕНКО.

«Сейчас газ растаможивается», - заявила премьер.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что расчет за этот газ с «Газпромом» в размере 1,7 млрд. долл. уже произведен средствами, полученными от «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины.

«Мы за этот газ заплатили за счет транзита. У нас есть деньги, которые «Газпром» платит за транзит, а мы этими деньгами рассчитались за этот газ», - уточнила премьер.

Как сообщал УНИАН, 23 января тогдашний председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПГХ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”.

В свою очередь премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО настаивала, что Государственная таможенная служба должна осуществить таможенное оформление 11 млрд. кубометров газа, который НАК «Нафтогаз» приобрел у ОАО «Газпром» и который уже находится в украинских газовых хранилищах.

Справка УНИАН. Согласно подписанным 19 января газовым контрактам с Россией, Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. м газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству.