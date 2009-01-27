Англия оставит в Киеве человека, чтобы считать деньги Минобороны

Великобритания будет продолжать предоставление всесторонней совещательной помощи Министерству обороны Украины в вопросах реформирования военной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр по делам международной безопасности и обороны Великобритании Энн ТЕЙЛОР, которая находится в Украине с официальным визитом.

«Я хочу заверить своих украинских коллег, что Великобритания будет продолжать оказывать Министерству обороны Украины помощь путем финансирования деятельности специального советника по вопросам обороны для украинского военного ведомства», - сказала она.

Э.ТЕЙЛОР подчеркнула, что плодотворное сотрудничество на всех уровнях между министерствами обороны Украины и Великобритании будут продолжаться, в частности, в сферах украинской интеграции в НАТО, участии государства в миротворческих операциях НАТО, реформировании Вооруженных Сил Украины и проведении оборонного осмотра.

По поводу ограниченности украинского военного бюджета на 2009 год, который составляет всего 0,87% ВВП, британский министр отметила, что именно это обстоятельство и повышает актуальность такого сотрудничества.

«Определив главные приоритеты в реформировании Вооруженных Сил Украины, необходимо оптимально использовать те ресурсы, которые вы можете выделить. И Великобритания окажет Министерству обороны Украины в этом всевозможную помощь», - заверила она.