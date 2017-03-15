РосСМИ показали якобы дом Януковича в Ростове-на-Дону (видео)

Беглый президент Украины Виктор Янукович живет в трехэтажном доме в элитном коттеджном поселке закрытого типа в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает российский канал "Лайф".

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Въезд в поселок охраняют сотрудники полиции. Дом обнесен высоким забором, по всему периметру установлены камеры наблюдения. Самого Виктора Януковича журналисты дома не застали.

Ранее адвокат Виталий Сердюк заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович якобы проживает в Ростове-на-Дону по улице Еременко, 81В, и именно по этому адресу происходили переписки с правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, по словам прокурора главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, генпрокуратура РФ сообщила Киеву ложный адрес проживания Януковича. Прокурор также сообщил, что украинская прокуратура отправляла подозрения президенту-беглецу на все известные адреса.

"После того как мы направили на все возможные адреса проживания и местонахождение Януковича, а именно на сообщенный Генпрокуратурой РФ адрес в Ростове-на-Дону, после того, как нам сообщили, что там расположены складские помещения, мы направили повторный запрос в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы они дали точный адрес проживания, потому что и адрес, который они предоставили, является неправдивым", - рассказал Кравченко. Кравченко также сообщил, что двое свидетелей в уголовном производстве против экс-президента утверждают, что Янукович проживает в Подмосковье.