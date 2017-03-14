"Это не склад, а жилой дом": адвокат Януковича рассказал о жилье и "командировках" своего подзащитного

Как пишет Украинская правда, адрес Януковича сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

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"Этот адрес давно известен, по нему происходила официальная переписка. Это не склад, это жилой дом отдельно построен на территории небольшого коттеджного городка. Там ограждены жилые дома", - отметил Сердюк.

На вопрос, живет ли Янукович там постоянно, или этот адрес используется только для переписки, Сердюк ответил: "Он постоянно проживает по этому адресу, но мой клиент много ездит по командировкам. С учетом того, что в розыске его нет, он может свободно передвигаться как по России, так и по миру. Он не объявлен в розыск, поэтому никаких ограничений нет", - сказал Сердюк.

В то же время он не ответил на вопрос о том, какого именно характера эти командировки Януковича, и куда именно он идет. "Мы встречались в разных местах", - сказал Сердюк.

Как сообщал УНИАН, по словам прокурора главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, генпрокуратура РФ сообщила Киеву ложный адрес проживания Януковича. Прокурор также сообщил, что украинская прокуратура отправляла подозрения президенту-беглецу на все известные адреса.

"После того как мы направили на все возможные адреса проживания и местонахождение Януковича, а именно на сообщенный Генпрокуратурой РФ адрес в Ростове-на-Дону, после того, как нам сообщили, что там расположены складские помещения, мы направили повторный запрос в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы они дали точный адрес проживания, потому что и адрес, который они предоставили, является неправдивым", - рассказал Кравченко.

Кравченко также сообщил, что двое свидетелей в уголовном производстве против экс-президента утверждают, что Янукович проживает в Подмосковье.