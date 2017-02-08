Следствие не исключает версию заказного политического убийства Шеремета из России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что данное преступление тщательно подготовлено группой лиц как заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации", - заявил Аваков.

Он добавил, что следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

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Аваков ранее уже не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.

Сегодня, 8 февраля, министр сообщил, что следствие продолжает рассматривать четыре версии убийства Шеремета, но версия профессиональной деятельности является приоритетной.