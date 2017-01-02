Харьковские патрульные спасли пса из проволочной ловушки (фото)
13:48, 02 января 2017Общество
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Пса избили неизвестные.
Пса избили неизвестные / Патрульная полиция Харькова в Facebook
В Харькове полицейские спасли пса, который попал в проволочную ловушку. Об этом сообщили активисты в сообществе «Патрульная полиция Харькова» в Facebook.
Отмечается, что полицейские прибыли на вызов об избиении неизвестными пса.
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"Патрульные получили сообщение, что на ул.Плиточная, 12 неизвестные избили собаку", - говорится в сообщении.
Прибыв на место правоохранители увидели, что на передних лапах животного есть ловушка.
«По приезду спасателей перепуганную собаку обездвижили и освободили от проволоки, которая, скорее всего, была ловушкой для диких животных», - говорится в сообщении.
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