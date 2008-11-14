В Киево-Печерской лавре отслужили молебен за здоровье больных диабетом

Во Всемирный день сахарного диабета Украинским медицинским союзом (УМС) был инициирован молебен в Киево-Печерской лавре за больных, медиков-эндокринологов и здоровья всех украинцев.

Как сообщили УНИАН в Украинском медицинском союзе, после молебна глава Украинской Православной церкви блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир наградил врачей-эндокринологов и представителей общественных организаций, которые занимаются проблемой сахарного диабета.

В частности орден князя Владимира ІІ степени получил главный эндокринолог Украины, член президиума Украинского медицинского союза Александр ЛАРИН.

Он отметил, что во всем мире сахарный диабет рассматривается как заболевание, имеющее социальные последствия для государства и „выходит за рамки” проблем, которые решает отрасль здравоохранения. По его словам, именно для решения проблем людей, которые сегодня живут с сахарным диабетом в Украине, направлена национальная Доктрина борьбы с сахарным диабетом, принципы которой были презентованы на Форуме эндокринологов, проходящего на днях в Украине.