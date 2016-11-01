Специальный сайт "Samsung Electronics Украина" поможет покупателям проверить "официальность" телевизора Smart TV

Так, компания создала специальный сайт www.samsung.com/ua_ru/official_tv с подробными инструкциями, которые помогут проверить, является ли телевизор, который вы планируете приобрести официально импортированным и соответственно обладает ли он всеми преимуществами официальной техники. Сайт с инструкциями уже доступен для покупателей.

Например одно из преимуществ официально импортированных телевизоров Samsung Smart TV- возможность активировать Smart Hub (интерфейс доступа к Smart TV) так как с 1 ноября 2015 года на неофициально импортированных телевизорах Samsung Smart TV такая возможность была отключена для избежания некорректной его работы. Также в официальных телевизорах Smart TV есть поддержка всех локальных услуг, сервисов и контента, а также их покупатели получают официальную гарантию и сервисные услуги авторизованных сервисных центров.

Официальные телевизоры Smart TV должны содержать маркировку устройства на украинском языке и Знак соответствия Техническим регламентам в виде трилистника. Кроме этого, в конце кода модели телевизора на заводской наклейке должны быть указаны буквы "UA" и год производства. Если вышеперечисленные составляющие отсутствуют, значит, телевизор неофициальный. Проверить телевизор на сайте также можно вводом полного кода модели телевизора, который расположен на заводской наклейке.

За информацию о неофициальных устройствах 2016 года производства также можно получить вознаграждение - пополнение мобильного счета на сумму 100 гривен. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте, предварительно ознакомившись с юридической информацией (правилами). Заявка будет обработана в течение 48 часов в ближайшие рабочие дни. Условия действительны на территории Украины с 25 октября по 31 декабря 2016 г.

Вместе с тем пользователи могут получить вознаграждение о неофициальных телевизорах на полках магазинов, данные о которых необходимо предоставить компании "Samsung Electronics Украина" также через сайт.

Представители компании "Samsung Electronics Украина" встревожены проблемой неофициального импорта, так как неофициальная техника может негативно сказаться на опыте использования покупателей.

"Samsung Electronics Украина" рекомендует приобретать только официальную технику компании, что позволит исключить какие-либо риски и пользоваться всеми преимуществами продукции.

*Под неофициальными понимаются товары, которые не соответствуют требованиям украинского законодательства и/или могут нести риск для пользователя. Неофициальные товары могут импортироваться и для личного использования, но чаще — для дальнейшей перепродажи (коммерческой деятельности), а значит без оплаты пошлин и НДС, что приводит к недополучению средств бюджетом государства. В свою очередь, официально импортированная техника предназначена для реализации на территории Украины и импортируется с уплатой всех пошлин.