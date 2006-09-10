В Москве за убийство задержаны военнослужащий США и его жена-украинка

В Москве по подозрению в убийстве задержаны военнослужащий Соединенных Штатов Кристофер Гарнер и его жена - гражданка Украины Светлана Гарнер - сообщает 5 канал. Как сознались сами задержанные, во время ссоры в российском городе Хабаровск они задушили своего знакомого, после этого труп положили в сумку и перевезли в поселок Солнечный Московской области. Сейчас американец и его жена находятся в изоляторе временного содержания. Милиция ищет тело убитого. Официальной информации от стражей порядка еще нет.