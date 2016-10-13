Адвокаты Януковича заявили, что суд ЕС отклонил жалобу о компенсации экс-президенту юридических расходов

Об этом говорится в пресс-релизе юридической фирмы Joseph Hage Aaronson LLP, которая расположена в Лондоне.

"Европейский суд правосудия отклонил апелляционную жалобу Украины относительно приказа о возмещении ею юридических расходов президента Виктора Януковича и его сыновей", - заявляют адвокаты Януковича.

При этом в сообщении юрфирмы не указывается сумма, которую Украина должна возместить.

"Несмотря на то, что в марте 2015 года Общий суд ЕС обязал правительство Украины возместить юридические расходы президента Януковича и его сыновей, представители Украины прождали более года, перед тем как в июне 2016 года попытались оспорить данное решение в Европейском суде правосудия, высшем суде ЕС", - утверждают адвокаты.

Читайте такжеЯнукович и его приспешники украли за 2 года $40 миллиардов - замгенпрокурора

Также сказано, что в соответствии с опубликованным решением от 5 октября 2016 года Суд правосудия ЕС "отклонил апелляционную жалобу и подтвердил, что правительство Украины должно не только понести расходы в связи с неудавшимся вступлением в процесс, но также и расходы в связи с неудачной попыткой апелляции".

Джо Хейг из английской юридической фирмы Joseph Hage Aaronson LLP, которая представляет интересы Януковича и его семьи в процессах в Европейском суде, сказал: "Это важное решение. Наши клиенты оспорили санкции, введенные ЕС в 2014 году на основании лишь одного письма, в котором власти Украины делали политические мотивированные и ничем не подтвержденные заявления. Их попытка вступить в процесс по оспариванию санкций ЕС и подать недопустимую апелляционную жалобу в то время, как им было предписано возместить расходы наших клиентов, также политически мотивированы".

Читайте такжеСуд запретил возвращать Азарову пенсию

Как сообщал УНИАН, ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в социальных сетях заявляла, что суд ЕС обязал Украину возместить Януковичу и двум его сыновьям – Александру и Виктору (покойному) – исковые расходы в сумме 6 млн 378,4 тыс. грн по делу по обжалованию введенных против них Евросоюзом имущественных санкций.

Позже Министерство юстиции распространило заявление, в котором опровергло утверждение Лукаш о том, что Украина должна компенсировать юридические расходы семьи Януковича в суде ЕС.

Как известно, в список санкций ЕС входят бывший президент Украины Виктор Янукович и его старший сын Александр Янукович. Погибший младший сын украинского экс-президента Виктора был исключен из «черного списка».