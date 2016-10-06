Россия до сих пор не пустила украинского консула к задержанному Сущенко – Фейгин

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил адвокат Марк Фейгин.

"Я вчера вечером уже разговаривал с Геннадием Брескаленком, консулом Украины в Москве, и он мне подтвердил, что так и не получил ответа из следственного управления ФСБ, хотя разговаривал со следователем относительно его права посещения Романа Владимировича в СИЗО "Лефортово". Пока что на сегодняшний день нет", - заявил он.

Адвокат отметил, что вчера ему не удалось попасть к Сущенко.

"Вчера мне не удалось попасть в СИЗО "Лефортово". Там огромные очереди из адвокатов. Я не вижу здесь какого-то специального действия со стороны администрации СИЗО. Ряд адвокатов просто не попали внутрь следственных кабинетов из-за огромного наплыва следователей и адвокатов, которые проводили следственные действия очень долго. Я сейчас выезжаю. Я сегодня иду в "Лефортово". Надеюсь, что сегодня, если будет легче, сегодня четверг – особый день, банный что ли, может мне все-таки удастся попасть. В любом случае завтра я его увижу, так как завтра будет предъявление обвинения", - уточнил Фейгин.

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Также он отметил, что ему неизвестно о том, обращался Сущенко с призывом предоставить защиту его семьи.

"Мне об этом ничего неизвестно. Когда мы с ним разговаривали, он действительно выразил определенное беспокойство, что там и как, но поговорить о безопасности мы не успели. Мы встречались очень коротко. Я сегодня попаду, узнаю подробнее об этом", – подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие. В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.