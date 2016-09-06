Школьник из Ровно завоевал медали на Международной ученической олимпиаде в Японии (видео)

Ученик из Ровенской области завоевал бронзовую медаль на соревнованиях 10-й международной ученической олимпиады и серебряную получил за лучшую презентацию исследовательского проекта. В общем, Украину в конкурсе представляли четыре ученика. И Максиму Кипранишину удалось привезти наибольшее количество наград.