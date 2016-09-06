Школьник из Ровно завоевал медали на Международной ученической олимпиаде в Японии (видео)
09:21, 06 сентября 2016Общество
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Он прославил украинских учеников на весь мир в Японии и знаменитостью пошел в свой родной 11-й класс дома.
Школяр із Рівного здобув нагороди на Міжнародній учнівській олімпіаді у Японії
Ученик из Ровенской области завоевал бронзовую медаль на соревнованиях 10-й международной ученической олимпиады и серебряную получил за лучшую презентацию исследовательского проекта. В общем, Украину в конкурсе представляли четыре ученика. И Максиму Кипранишину удалось привезти наибольшее количество наград.
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