Сервер с видео камер наблюдения "Интера" поврежден - Геращенко

Об этом заявил нардеп Антон Геращенко, сообщает "Главком".

«Сейчас следователи работают над установлением причины повреждения: был ли это злой умысел, или нет», - отметил он.

Вместе с тем Геращенко напомнил, что вчера после приезда следственно-оперативной группы, которая попросила немедленно предоставить для ознакомления материалы с камер, им было отказано.

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«Понадобилось несколько часов, чтобы выдать официальное требование следователей, чтобы забрать эти видеозаписи... Поэтому могу сказать, что если бы телеканал «Интер» и его руководство хотело установить истинные причины, они должны немедленно предоставить доступ к видео с камер наблюдения, однако этого не было сделано», - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в здании, где располагается компания "Национальные информационные системы", которая производит телепрограммы для канала "Интер", произошел пожар из-за поджога.

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Поджогу предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины. Среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" были бывшие бойцы 30 бригады ВСУ. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в самом здании телеканала «Интер» было несколько возгораний.

В результате занесения постороннего источника зажигания произошло возгорание на 1-м этаже, на площади 10 кв. м и на 2-м этаже, на площади 20 кв. м. Через 20 минут после ликвидации пожара вследствие повторного занесения постороннего источника зажигания произошло возгорание помещения на втором этаже на площади 60 кв. м.