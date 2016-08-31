В Луганской области за безопасностью в школах будут следить Нацполиция и ГСЧС - ВГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, в связи со сложной ситуацией с безопасностью в регионе, по поручению председателя ВГА Юрия Гарбуза за каждой общеобразовательной школой будут закреплены работники Главных управлений ГСЧС и Национальной полиции в области.

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«Более 700 «силовиков» заступают на стражу с 1 сентября. Они будут нести персональную ответственность за безопасность детей во время учебного процесса. И каждый из них в любое время должен оперативно отреагировать на любую нестандартную ситуацию», - отметил заместитель председателя ВГА Юрий Клименко.

В рамках подготовки к началу учебного года полицейские совместно с ГСЧС проверят территорию каждой школы на наличие взрывоопасных предметов.

Для детей будут проведены инструктажи, как действовать в опасных ситуациях.

В пресс-службе отмечают, что в 2016-2017 учебном году в 299 общеобразовательных учебных заведениях области получать образование 52373 ребенка.

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, обстрелы и провокации со стороны боевиков продолжаются.