В штабе АТО рассказали, как российские оккупанты активизировали обстрелы позиций ВСУ на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, 46 обстрелов террористы осуществили на Донецком направлении, 20 – на Мариупольском и 25 – на Луганском.

На Донецком направлении в течение суток противник нанес 11 артиллерийских ударов по Невельскому, Авдеевке, Керамику, Пескам, Зайцево, Даче и Кадеме, в общем выпустил более 40 снарядов калибра 152 мм и более 200 – калибра 122 мм. От Невельского до северного края Светлодарской дуги оккупанты использовали минометы различного калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, активный минометный огонь велся по позициям вблизи Кирово, Троицком и окрестностях Авдеевки. По защитникам Верхнеторецкого и Луганского противник неоднократно применил бронетехнику, в Луганском к тому же задействовал зенитные установки, по укреплениям в Песках и Каменце вел огонь из танков. В Верхнеторецком зафиксирована снайперская активность.

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«Неспокойно было и на Луганщине. Минометный, гранатометный и пулеметный огонь велся по позициям в Новоалександровке, Крымском и Станице Луганской. В Новозвановке, Попасной и Желтом вооруженные провокации продолжались с применением гранатометов различных систем, в Золотом враг применил пулеметы крупного калибра, а в Желтом задействовал БМП. Кроме того, в Новозвановке, Новоалександровке, Золотом и Желтом проявляли активность вражеские снайперы», - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении враг открывал огонь из ракетной системы залпового огня по Красногоровке. По позициям в Широкино вел минометный, гранатометный и пулеметный огонь. В Красногоровке, Павлополе и Тарамчуке противник использовал минометы, обстреливал Марьинку из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в Талаковке и Гранитном вел огонь из стрелкового оружия. По укреплениям в Талаковке оккупанты задействовали боевую машину пехоты. Также на этом направлении обнаружена попытка воздушной разведки.