За время войны на подконтрольной Украине части Донецкой области погибли 50 детей

Кроме этого, вследствие нахождения взрывоопасных предметов и несанкционированного обращения с ними погибли 2 детей, ранены - 6, сообщил на своей странице в соцсети начальник Главного управления Национальной полици в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеВ Константиновке из гранатомета обстреляли отдел миграционной службы"В «красной зоне» находятся 63 населенных пункта, 37 школ, более 21,5 тыс. детей. В зоне наибольшего риска - Гранитное, Чермалик, Старогнатовка, Красногоровка, Марьинка, Торецкое, Авдеевка, Светлодарск, Луганское, Мироновский. Уже третий год мирные жители прифронтовых населенных пунктов, взрослые и дети, живут под постоянными обстрелами боевиков", написал Аброськин.

Он также сообщил, что накануне первого сентября нужно провести областную конференцию с учителями прифронтовых школ. Тема - безопасность детей во время учебного процесса. "Мы уделяли этому много внимания в прошлом учебном году, пора возобновить эту практику и в этом. Война продолжается, оружия и боеприпасов на территории области не становится меньше. Хотел бы предложить учителям прифронтовых школ уделить внимание теме обращения со взрывоопасными предметами на первых уроках. Мы готовы предоставить сотрудников полиции для таких встреч", - отметил он.

Кроме того, он отметил, что в зоне АТО с 1 сентября в каждой школе будут дежурить группы сотрудников полиции.

Также перед началом учебного процесса совместно со ГСЧС пройдет проверка каждой школы на наличие взрывоопасных предметов.

"Готовим памятки для детей об их действиях в случае нестандартной ситуации - при нахождении взрывоопасных предметов", сообщил Вячеслав Аброськин.