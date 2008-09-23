Финский студент, расстрелявший 10 человек, скончался в больнице

Студент, расстрелявший 10 человек в колледже финского г.Каухайоки, скончался в больнице от нанесенного самому себе ранения. 22-летний убийца после бойни в учебном заведении выстрелил себе в голову, однако не умер сразу. Он был доставлен с ранением в больницу, где и умер, не приходя в сознание, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на финскую телерадиовещательную компанию YLE.

По уточненным данным, жертвами его нападения стали 10 человек, еще трое получили ранения. Ранее сообщалось о 9 погибших и двух раненых.

Трагедия развернулась сегодня днем, когда один из студентов вошел в здание колледжа и открыл беспорядочную стрельбу. В момент инцидента в здании учебного заведения находились, по разным данным, от 150 до 200 человек. Полиция немедленно оцепила здание и начала эвакуацию. После перестрелки злоумышленник пытался устроить в здании колледжа пожар, после чего выстрелил себе в голову.

Между тем уже после инцидента стало известно, что буквально накануне полиция задерживала будущего убийцу. Поводом для вызова в участок и допроса стал ролик, размещенный им на популярном веб-видеосервисе YouTube за пять дней до инцидента. В нем молодой человек упражняется в стрельбе из пистолета. При этом у злоумышленника было временное разрешение на ношение малокалиберного пистолета, которое он получил в минувшем месяце, и полиция приняла решение его не аннулировать. По словам министра внутренних дел Финляндии Анне Холмлунд, действия полиции в данной ситуации будут расследованы позднее.