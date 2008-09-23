Майора милиции поймали на организации продажи наркотиков

Прокуратурой Киевской области по материалам Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 и ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины в отношении старшего оперуполномоченного управления по борьбе с незаконным обращением наркотиков ГУ МВД в Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Как говорится в сообщении, “майор милиции, действуя из карьеристских побуждений и стремясь искусственно создать высокие показатели в борьбе с незаконным обращением наркотических средств, путем угроз предложил наркозависимой гражданке посодействовать ему в разоблачении лиц, занимающихся сбытом наркотических веществ”. С этой целью милиционер предоставлял данной гражданке опиум ацетилированный и сбывал маковую соломку для последующего изготовления из нее опиума. После этого работник милиции должен был сделать контрольную закупку наркотического средства и таким образом достичь количественных показателей “в борьбе с незаконным обращением наркотиков”.

“Во время реализации своих преступных намерений, а именно сбыта особо опасных наркотических веществ, работник правоохранительных органов задержан работниками Службы безопасности Украины”, - сообщает пресс-служба. В отношении милиционера судом избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Следствие по делу продолжается.