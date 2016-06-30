В больницах Стамбула остается двое граждан Украины, третий в ближайшее время вернется домой - МИД

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

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«Сейчас в больницах Стамбула находится двое граждан Украины, пострадавших во время террористического акта в международном аэропорту Ататюрк», - говорится в сообщении.

Отмечается, что третий пострадавший (с легкими повреждениями) в ближайшее время планирует вернуться домой.

Как сообщал УНИАН, 28 июня в результате теракта в международном аэропорту Стамбула погибли 42 и ранены 239 человек, среди погибших – одна украинка.