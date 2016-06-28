В аэропорту Стамбула произошли два взрыва, сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации CNN Turk, взрыв произошел в международном терминале. Турецкий телеканал NTV сообщает о нескольких раненных.

Читайте такжеВ результате взрыва в Стамбуле украинцы не пострадали - МИД

Агентсво Reuters, со ссылкой на источники, сообщает о множестве пострадавших. Власти подозревают, что взрывы могли быть совершен террористами-смертниками.

По информации CNN Turk, вход и выход в аэропорт закрыты. Также, сообщается, что аэропорт закрыт для вылета воздушных суден.

Премьер-министр Турции в связи со случившимся созвал экстренное совещание.

По сообщение агентства, в международном аэропорту Ататюрк также слышны выстрелы. По словам свидетелей, на которых ссылается телеканал CNN Turk, выстрелы велись из припаркованного у аэропорта автомобиля.