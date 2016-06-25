Число пострадавших в результате отравления в Измаиле растет: за помощью обратились почти 700 человек
Количество пострадавших в результате отравления в Измаильском районе Одесской области достигло 691 человека, из которых 394 ребенка.
Об этом в Facebook сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.
По его словам, по состоянию на 8.00 субботы, в стационарах находятся 211 человек (в том числе - 120 детей).
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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в течение 16-24 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратились 678 человек, из них 386 - дети.
Пострадавшие начали поступать в медучреждения Измаила с 16 июня.
В Минздраве информировали, что причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.