Число пострадавших в результате отравления в Измаиле растет: за помощью обратились почти 700 человек

Об этом в Facebook сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

По его словам, по состоянию на 8.00 субботы, в стационарах находятся 211 человек (в том числе - 120 детей).

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в течение 16-24 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратились 678 человек, из них 386 - дети.

Пострадавшие начали поступать в медучреждения Измаила с 16 июня.

В Минздраве информировали, что причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.