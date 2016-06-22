Массовое отравление в Измаиле: Власть опасается вспышки вирусного гепатита А

"Из-за долгого инкубационного периода, который составляет три недели, можно еще ожидать повышения заболеваемости вирусным гепатитом А. Поэтому мы не складываем руки и говорим о локализации, но о ликвидации говорить рано", - цитирует ТСН.ua председателя санэпидемслужбы Святослава Протаса.

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Напомним, по последним данным, количество пострадавших в результате отравления в Измаильском районе Одесской области составила 432 человека.

Причиной массового заболевания людей в Измаиле стал ротавирус в водопроводной воде. По факту массового отравления людей в Измаильском районе открыто уголовное производство.