Оккупационный "глава" Крыма Аксенов отреагировал на вызов в ГПУ фразой о "параллельной реальности"

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов прокомментировал сегодняшний вызов на допрос в Генпрокуратуру Украины.

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"Они в параллельной реальности живут", — заявил Аксенов российскому изданию "РИА Новости".

Сегодня утром в ГПУ сообщили, что вызвали на допрос "председателя Совета министров" временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова, главу так называемого "Госсовета Республики Крым" Владимира Константинова и "прокурора Республики Крым" Наталью Поклонскую.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обнародовала 727 повесток лицам по фактам преступлений против государства 31 мая.

«И вот началось: лица, совершившие преступления, предусмотренные статьей 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) и статьей 11 (государственная измена) УК, среди которых: 327 судей, 299 работников прокуратуры, 134 депутата Севастопольского горсовета и ВР АРК, 11 самопровозглашенных представителей властей Крыма. Первые повестки 727 лицам в «Урядовому кур'єрі» и «Голосі України» уже напечатаны», - сообщил тогда генпрокурор Луценко.