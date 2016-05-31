Луценко: ГПУ обнародовала 727 повесток лицам по фактам преступлений против государства

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook, отметив, что благодаря принятым Верховной Радой поправкам к закон «О прокуратуре» упростились возможности заочного осуждения за особо тяжкие преступления.

Читайте такжеБоевик "ДНР"-участник аннексии Крыма из Луцка получил 12 лет, прокуратура хочет еще больше

«И вот началось: лица, совершившие преступления, предусмотренные статьей 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) и статьей 11 (государственная измена) УК, среди которых: 327 судей, 299 работников прокуратуры, 134 депутата Севастопольского горсовета и ВР АРК, 11 самопровозглашенных представителей властей Крыма. Первые повестки 727 лицам в «Урядовому кур'єрі» и «Голосі України» уже напечатаны», - сообщил Луценко.