ГПУ вызвала Аксенова, Константинова и Поклонскую на допрос

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос "председателя Совета министров" временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова, главу так называемого "Госсовета Республики Крым" Владимира Константинова и "прокурора Республики Крым" Наталью Поклонскую.

Соответствующая информация опубликована в газете "Урядовий кур'єр" от 23 июня №117. Читайте такжеАксенов наградил кубанских казаков именными часами за помощь в оккупации Крыма (фото) Согласно информации, им необходимо появиться к старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины для допроса в качестве подозреваемых в уголовном производстве №12014010790000081. Допрос назначен на 29 июня.

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