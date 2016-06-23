ГПУ вызвала Аксенова, Константинова и Поклонскую на допрос

15:01, 23 июня 2016
Политика
5162 4

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос "председателя Совета министров" временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова, главу так называемого "Госсовета Республики Крым" Владимира Константинова и "прокурора Республики Крым" Наталью Поклонскую.

УНІАН

Соответствующая информация опубликована в газете "Урядовий кур'єр" от 23 июня №117.

Читайте такжеАксенов наградил кубанских казаков именными часами за помощь в оккупации Крыма (фото)

Согласно информации, им необходимо появиться к старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины для допроса в качестве подозреваемых в уголовном производстве №12014010790000081.

Допрос назначен на 29 июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter