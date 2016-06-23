ГПУ вызвала Аксенова, Константинова и Поклонскую на допрос
15:01, 23 июня 2016Политика
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Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос "председателя Совета министров" временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова, главу так называемого "Госсовета Республики Крым" Владимира Константинова и "прокурора Республики Крым" Наталью Поклонскую.
Аксенова, Константинова и Поклонську наконец ждут в Генпрокуратуре / Фото УНИАН
Соответствующая информация опубликована в газете "Урядовий кур'єр" от 23 июня №117.
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Согласно информации, им необходимо появиться к старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины для допроса в качестве подозреваемых в уголовном производстве №12014010790000081.
Допрос назначен на 29 июня.
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