В центре Москвы обезглавили и сбросили с постамента памятник Ленину (видео)

</div> Жители дома выйдя во двор, обнаружили опустевший постамент, передает Life.ru.

А сама скульптура вождя лежала на земле без головы.

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По словам одного из очевидцев, он увидел валяющийся памятник, а рядом, на дереве, был прикреплен лист бумаги со странным изображением — вешалка и майка.

В свою очередь работники коммунальных служб уверены, что случившееся скорее не акт вандализма, а следствие непогоды: памятник, по их мнению, упал из-за сильного ветра.

Сообщается, что сотрудники полиции проверяют информацию по факту вандализма. По основной версии, памятник лишился головы в результате падения.

Напомним, 4 июня в оккупированной Макеевке в парке ДК им. Поченкова неизвестные взорвали памятник Ленину.