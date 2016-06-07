В центре Москвы обезглавили и сбросили с постамента памятник Ленину (видео)
Памятник Ленину обезглавили и сбросили с постамента в центре Москвы, на улице Климашкина.
Жители дома выйдя во двор, обнаружили опустевший постамент, передает Life.ru.
А сама скульптура вождя лежала на земле без головы.
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По словам одного из очевидцев, он увидел валяющийся памятник, а рядом, на дереве, был прикреплен лист бумаги со странным изображением — вешалка и майка.
В свою очередь работники коммунальных служб уверены, что случившееся скорее не акт вандализма, а следствие непогоды: памятник, по их мнению, упал из-за сильного ветра.
Сообщается, что сотрудники полиции проверяют информацию по факту вандализма. По основной версии, памятник лишился головы в результате падения.
Напомним, 4 июня в оккупированной Макеевке в парке ДК им. Поченкова неизвестные взорвали памятник Ленину.