В Одессе демонтировали 10-метровый памятник Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, демонтирован монумент, расположенный в парке Савицкого (бывший Ленинского комсомола).

В Одесском горсовете УНИАН сообщили, что демонтаж завершился ближе к вечеру 28 мая. В парке остался постамент.

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Монумент разбирали поблочно, чтобы не повредить конструкции памятника, который решено переправить в «частный музей под открытым небом».

Как сообщал УНИАН, в Одессе 17 мая в рамках закона о декоммунизации начали демонтаж памятника Ленину в парке Савицкого. Гранитный 10-метровый монумент хотели разобрать на составные блоки, но это не удалось тогда сделать.

Начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрей Шелюгин на пресс-конференции заявил, что демонтаж продлится некоторое время в связи с конструктивными особенностями монумента.