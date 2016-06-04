В оккупированной Макеевке подорвали памятник Ленину (фото)

21:25, 04 июня 2016
Общество
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Стутую взорвали около 6 утра в субботу.

062.ua

Сегодня утром, 4 июня, в Макеевке в парке ДК им. Поченкова неизвестные взорвали памятник Ленину. Об этом, ссылаясь на пользователей соцсетей, сообщает 062.ua.

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По информации издания, трехметровая статуя Ленина была взорвана около шести утра.

После взрыва сектор в районе памятника оцепили сотрудники так называемой МГБ ДНР.

062.ua

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