Из-за обвала на Грибовичской свалке открыли дело, шансов найти пожарных живыми почти нет (видео)
Смещение мусора произошло с высоты 90 метров и шансы найти трех засыпанных пожарников живыми практически нулевые.
Львовские правоохранители открыли уголовное производство по факту событий, произошедших сегодня на территории полигона твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка) возле Львова.
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Как сообщила руководитель пресс-службы Главного управления национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, производство открыто по ч. 2 ст. 272 УКУ (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
На месте происшествия продолжаются спасательные работы, к которым привлечены около 300 человек и более 20 единиц техники.
По предварительным оценкам, оползень мусора произошел на площади 300 на 80 метров с высоты около 90 метров, его масса - более 20 тонн.
Как сообщил Zahid.net руководитель полиции Львовщины Дмитрий Загария, шансы найти живыми пожарных, оказавшихся под многотонными завалами мусора – практически нулевые.
По словам председателя облсовета Александра Ганущина, на месте трагедии сохраняется опасность повторных оползней, поэтому волонтеров с лопатами к разбору завалов не допустят. "Будет работать тяжелая техника, но здесь тоже есть проблемы – угол наклона поверхности слишком крутой", – сказал Ганущин.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром спасатели ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района возле Львова.
Около 15.30 на месте пожара произошел сдвиг твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей.
Как сообщил руководитель пресс-центра Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, после ликвидации пожара на территории Грибовичской свалки, спасатели проводили осмотр территорий с целью выявления возможных новых очагов огня. Внезапно произошел обвал бытовых отходов, под которым оказались трое работников ГСЧС. Продолжаются работы по выявлению и высвобождению пострадавших.
Грибовичская свалка находится всего в 3 км от Львова. Ее открыли в 1956 году, а за 60 лет здесь на площади более 30 га накопилась куча мусора высотой от 50 до 65 метров. Кроме этого, свалка имеет от 3 до 5 озер, где сохраняются, по разным данным, от 200 до 500 тысяч тонн кислых гудронов.
О том, что Грибовичскую свалку надо закрыть, говорят с 1990-ых. Однако пока альтернативного участка для вывоза мусора изо Львова и окрестных районов не нашли.