Из-за обвала на Грибовичской свалке открыли дело, шансов найти пожарных живыми почти нет (видео)

Львовские правоохранители открыли уголовное производство по факту событий, произошедших сегодня на территории полигона твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка) возле Львова.

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Как сообщила руководитель пресс-службы Главного управления национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, производство открыто по ч. 2 ст. 272 УКУ (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

На месте происшествия продолжаются спасательные работы, к которым привлечены около 300 человек и более 20 единиц техники.

По предварительным оценкам, оползень мусора произошел на площади 300 на 80 метров с высоты около 90 метров, его масса - более 20 тонн.

Как сообщил Zahid.net руководитель полиции Львовщины Дмитрий Загария, шансы найти живыми пожарных, оказавшихся под многотонными завалами мусора – практически нулевые.

По словам председателя облсовета Александра Ганущина, на месте трагедии сохраняется опасность повторных оползней, поэтому волонтеров с лопатами к разбору завалов не допустят. "Будет работать тяжелая техника, но здесь тоже есть проблемы – угол наклона поверхности слишком крутой", – сказал Ганущин.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром спасатели ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района возле Львова.

Около 15.30 на месте пожара произошел сдвиг твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей.

Как сообщил руководитель пресс-центра Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, после ликвидации пожара на территории Грибовичской свалки, спасатели проводили осмотр территорий с целью выявления возможных новых очагов огня. Внезапно произошел обвал бытовых отходов, под которым оказались трое работников ГСЧС. Продолжаются работы по выявлению и высвобождению пострадавших.

Грибовичская свалка находится всего в 3 км от Львова. Ее открыли в 1956 году, а за 60 лет здесь на площади более 30 га накопилась куча мусора высотой от 50 до 65 метров. Кроме этого, свалка имеет от 3 до 5 озер, где сохраняются, по разным данным, от 200 до 500 тысяч тонн кислых гудронов.

О том, что Грибовичскую свалку надо закрыть, говорят с 1990-ых. Однако пока альтернативного участка для вывоза мусора изо Львова и окрестных районов не нашли.