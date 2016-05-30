Площадь пожара на свалке под Львовом увеличилась

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 20.00 продолжается ликвидация возгорания на площади 750 кв. м», - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлечено 62 спасателя и 15 единиц спецтехники, от коммунальных предприятий Львова - 12 единиц техники.

Причины возникновения возгорания устанавливаются, отметили в ГСЧС.

Читайте такжеПожар в доме престарелых под Киевом: появились новые подробности трагедии (фото, видео)

Как сообщалось, информация о пожаре на территории свалки в с. Большие Грибовичи под Львовом поступила спасателям сегодня, 29 мая, в 05.07.

По данным ГСЧС, из-за отсутствия вблизи свалки источников воды для тушения пожара проложена магистральная линия длиной около 3 километров и организован подвоз воды водовозами с расстояния 5 километров.

По состоянию на 17.50 горело около 400 квадратных метров свалки.