 В Харькове полиция начала расследование по факту сноса здания волонтеров и перекрытия проспекта Науки.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области со ссылкой на вр.и.о. начальника Шевченковского отделения полиции Артема Заворина.

По его словам, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие по всем фактам.

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«Следствием будет дана правовая оценка всем сторонам, которые участвовали в конфликтной ситуации на улице Серповой», - сказал Заворин.

Как сообщал УНИАН, вчера утром представители коммунальных предприятий Харькова снесли одно из зданий "Службы спасения животных", организованной общественными активистами. По словам представителей городских властей, здание было построено незаконно.

Вечером представители общественной организации перекрыли проспект Науки в знак протеста против сноса здания.