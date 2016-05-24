Боец "Восточного корпуса", избивший до потери памяти патрульного в Харькове, восстановлен на службе

Как сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, суд удовлетворил требования защиты и сменил круглосуточный домашний арест на ночной (с 22.00 до 6.00), передает sq.com.ua.

"Следовательно, браслет также будет снят. Кроме того, с сегодняшнего дня полицейский снова может ходить на службу", - отметила она.

Дубовик подчеркнула, что прокуратура не согласна с таким решением суда, но оспорить его не может. Следствие продолжается.

Ранее Червонозаводской суд Харькова вынес решение посадить под домашний арест 26-летнего рядового полиции, сотрудника роты патрульной службы полиции особого назначения «Восточного корпуса», которого подозревают в том, что он ударил полицейского 9 мая на улице Ярослава Мудрого.

Напомним, что по данным пресс-службы патрульной полиции, 9 мая около 16.30 на улице Ярослава Мудрого капитан полиции остановил автомобиль Volkswagen, который проходил по ориентировке, и заметил в салоне оружие.

Пока правоохранители выясняли у водителя, откуда в автомобиле взялось оружие, на место событий прибыла группа лиц спортивного телосложения, часть из которых была в балаклавах и камуфляжной одежде. Как позднее выяснили правоохранители – данных лиц вызвали в качестве подмоги подозреваемые, находившиеся в автомобиле.

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Стороны начали выяснять отношения, но прибывшие на место молодчики спровоцировали драку, во время которой один из патрульных получил удар тупым предметом по голове и был госпитализирован в «неотложку». Врачи диагностировали у него ушибленно-рваную рану затылочной области.

В пресс-службе облуправления Нацполиции сообщили, что их сотрудники задержали по подозрению в совершении уголовного преступления 4-х человек, среди которых и водитель автомобиля. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее в сети появилось видео потасовки в центре Харькова, во время которой пострадал патрульный полицейский. По сообщениям местных СМИ, его ранили кастетом или другим тупым предметом. Позже стало известно, что у пострадавшего частичная амнезия.