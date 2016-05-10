Потасовка в Харькове 9 мая: У пострадавшего от удара кастетом полицейского частичная амнезия
Патрульный полицейский, который пострадал во время потасовки в центре Харькова 9 мая, до сих пор находится в больнице.
Об этом сообщает городской сайт 057.ua.
Состояние его здоровья врачи сейчас оценивают как стабильное. Однако, у мужчины частичная амнезия.
"Патрульному полицейскому зашили рану на голове. Состояние его стабильное. Он в сознании, правда, у него частичная амнезия", - рассказала спикер патрульной полиции Харькова Ярослава Борисова.
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Как сообщал УНИАН, вчера, 9 мая, около 17:00 в районе перекрестка улиц Сумской и Ярослава Мудрого (бывшая ул. Петровского) произошел конфликт, в результате которого был травмирован сотрудник патрульной полиции. Врачи диагностировали у него ушиб головы и рваную рану в области затылка.
По данному факту было открыто два уголовных производства по статьям - "превышение должностных полномочий" и "препятствие работе правоохранителей".
Следствие продолжается.
В Сети появилось видео потасовки в центре Харькова, во время которой пострадал патрульный полицейский. По предварительной информации, он получил не огнестрельное ранение, его ранили кастетом или другим тупым предметом.