Потасовка в Харькове 9 мая: У пострадавшего от удара кастетом полицейского частичная амнезия

15:10, 10 мая 2016
Общество
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Патрульный полицейский, который пострадал во время потасовки в центре Харькова 9 мая, до сих пор находится в больнице. 

Харьков, ранение / Скриншот

Об этом сообщает городской сайт 057.ua.

Состояние его здоровья врачи сейчас оценивают как стабильное. Однако, у мужчины частичная амнезия.

"Патрульному полицейскому зашили рану на голове. Состояние его стабильное. Он в сознании, правда, у него частичная амнезия", - рассказала спикер патрульной полиции Харькова Ярослава Борисова.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 9 мая, около 17:00 в районе перекрестка улиц Сумской и Ярослава Мудрого (бывшая ул. Петровского) произошел конфликт, в результате которого был травмирован сотрудник патрульной полиции. Врачи диагностировали у него ушиб головы и рваную рану в области затылка.

Работники полиции задержали по подозрению в совершении уголовного преступления четырех человек.

По данному факту было открыто два уголовных производства по статьям -  "превышение должностных полномочий" и "препятствие работе правоохранителей". 

Следствие продолжается.

В Сети появилось видео потасовки в центре Харькова, во время которой пострадал патрульный полицейский. По предварительной информации, он получил не огнестрельное ранение, его ранили кастетом или другим тупым предметом.

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