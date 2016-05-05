В Одессе суд вернул контрабандистке 60 килограммов янтаря, конфискованные при попытке вывоза

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской таможни, Апелляционный суд Одесской области принял решение вернуть 59,8 кг янтаря стоимостью 2,7 млн грн лицу, которое пыталось незаконно вывезти драгоценные камни из Украины.

Таким образом, апелляционный суд 30 апреля отменил постановление Малиновского районного суда Одессы, котором предусматривалась конфискация янтаря в пользу государства.

«Согласно постановлению суда, гражданка Украины, которая пыталась незаконно вывезти янтарь в Стамбул, отделается лишь штрафом в 1,7 тыс. грн. В то же время 59,8 кг драгоценных камней, которое суд первой инстанции постановил конфисковать в пользу государства, экспертиза оценила в 2,7 млн грн. Согласно постановлению апелляционного суда, весь изъятый у гражданки товар необходимо ей вернуть», - подчеркнули в пресс-службе.

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Начальник Одесской таможни Юлия Марушевская на своей странице в Facebook написала, что таможни обнаружили нарушительницу в международном аэропорту «Одесса» в ноябре прошлого года.

«У судьи апелляционного суда другое мнение... Теперь мы вынуждены вернуть драгоценные камни… Суд решил, что янтарь не относится к драгоценным камням», - написала Марушевская.

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Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2015 года в международном aэpoпорту «Одесса» сотрудники таможни обнаружили в чемодане одной из пассажирок около 60 кг янтаря. Гражданка Укрaины, которая отбывала в Стамбул, незадекларировала товар и воспользовалась режимом «зеленого коридора». Работникам таможни она сообщила, что в чемодане везет только личные вещи.