Цены на большинство продуктов в Украине за год выросли в 1,5-2 раза

Стоимость большинства продуктов питания в Украине за год (июнь 2008 против июня 2007 г.) - выросла в 1,5-2 раза.

Такие данные содержатся в отчете "О социально-экономическом состоянии Украины", размещенном на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

Госкомстат приводит данные о средних ценах, которые сложились на рынках Украины на отдельные виды сельхозпродукции в июне 2008 г. по сравнению с июнем 2007 г.

Согласно данным Комитета, в частности, средняя цена на свинину выросла в 2 раза и составляла в июне 2008 г. 42,89 грн. за 1 кг (против 22,36 грн/кг в июне 2007 г.), на свиное сало – в 2,8 раза – до 21,75 грн/кг (против 7,67 грн/кг), на говядину – в 1,8 раза – до 36,68 грн/кг (19,89 грн/кг). Кроме того, цена на животное масло выросла в 1,6 раза – до 22,76 грн/кг (против 14,12 грн/кг в июне 2007 г.), на сыр и сметану в 1,5 раза – до 17,06 и 16,59 грн/кг соответственно (против 11,48 и 10,73 грн/кг). Средняя стоимость растительного масла выросла в 2,3 раза – с 4,93 до 11,57 грн. за литр, выросла также цена яиц – с 3,04 до 4,40 за 1 десяток.

По данным Госкомстата, значительно подорожали овощи. В частности, стоимость свеклы выросла почти в 3 раза – с 2,71 грн/кг в июне 2007 г. до 7,29 грн/кг в июне 2008 г., цена моркови более, чем в 2 раза – с 3,87 до 8,28 грн/кг, свежих огурцов – с 4,79 до 5,67 грн/кг, помидоров – с 8,22 до 10,53 грн/кг. Стоимость картошки выросла почти в 1,6 раза – с 1,30 до 2,04 грн/кг, репчатого лука в 2 раза – с 2,92 до 5,80 грн/кг.

Стоимость яблок и цитрусовых выросла также почти в 2 раза – соответственно, до 12,93 грн/кг (против 7,49 грн/кг) и 12,34 грн/кг (против 6,55 грн/кг). Не столь значительно выросла стоимость сахара - с 3,22 до 3,78 грн/кг.

В тоже время, по данным Комитета, снизилась стоимость свежей капусты – с 4,53 грн/кг в июне 2007 г. до 4,14 грн/кг в июне этого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в Украине в июне 2008 году к июню 2007 году выросли на 43,9% (в январе-июне к январю-июню 2007 года выросли на 40,5%).

Справка УНИАН. В последние года два во всем мире фиксируется резкое подорожание продовольствия. В апреле с.г. экономисты инвестбанка Goldman Sachs ввели термин роста цен на агропродукцию – агфляция, которым будут называть инфляционные процессы в аграрном секторе. В инвестбанке отмечают, что высокие темпы агфляции были зафиксированы два года назад. В 2007 году индекс цен на продовольствие, рассчитываемый Goldman Sachs, увеличился на 41%. В 2006 году его рост составил 26%.

С экспертами Goldman Sachs согласны в другом инвестбанке - Merrill Lynch. В их обзоре сказано, что главной опасностью 2008 года в экономике будет не замедление темпов роста мирового ВВП, а ускорение инфляции. Goldman Sachs отмечает, что глобальный дисбаланс спроса и предложения поддерживается двумя факторами: использованием агросырья для производства биотоплива и изменением рациона жителей развивающихся стран, которые стали потреблять больше мяса, в первую очередь Китая и Индии.