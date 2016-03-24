"Поздравляю, вы на "линии фронта": Яценюк, Аваков и Деканоидзе запустили патрульную полицию в Борисполе (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в городе приняли присягу 172 работника патрульной службы.

В церемонии принесения присяги личным составом патрульной полиции приняли участие, в частности, премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

"Это 19-й город, где мы открываем патрульную полицию Украины. Очень много участников АТО стали новыми украинскими полицейскими, но Борисполь являются особыми – в рядах Бориспольской национальной полиции есть настоящий герой - украинский киборг, который награжден государственной наградой, Виталий Горкун", - отметил Яценюк.

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В свою очередь Деканоидзе добавила, что "Борисполь является стратегическим городом и очень важным".

"Поздравляю, вы на "линии фронта", вы защищаете свой народ, свой город, Украину. Это очень важно. И, пожалуйста, служите так, чтобы вами в первую очередь был доволен наш народ - народ Украины", - подчеркнула она.

К выполнению служебных обязанностей приступят новоназначенные патрульные полицейские, которые в течение двух месяцев проходили обучение в Национальной академии внутренних дел и были зачислены в Национальную полицию Украины с отличными результатами конкурса.

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Набор в патрульную службу города Борисполь начался осенью 2015 года. Заявки подали более 3,2 тысячи кандидатов, из которых комиссия отобрала 181.

В процессе обучения по разным причинам было отчислено 9 человек. В результате, пройдя интенсивные отборы и обучения, на службу зачислены лучшие 172 человек, среди которых 28 женщин.

70% патрульных полицейских Борисполя имеют полное высшее образование, среди них есть участники боевых действий, кандидаты и мастера спорта.

Отныне правоохранители, которые входят в состав новосозданного батальона патрульной полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области, нести службу в зоне обслуживания города Борисполь и международного аэропорта “Борисполь”.